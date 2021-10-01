В Ставрополе завели 69 уголовных дел по факту обмана клиентов косметологической компании

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В Ставрополе возбудили 69 уголовных дел по фактам мошенничества и создания преступного сообщества. Фигуранты — сотрудники и владельцы косметологической компании.
В Ставрополе завели 69 уголовных дел по факту обмана клиентов косметологической компании
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

Злоумышленники действовали под вывеской известной компании, выпускающей косметику премиум-класса. Они арендовали большой офис в центре города.

«Получив согласие клиентов, в счёт оплаты услуг они оформляли на них кредиты на общих условиях под видом беспроцентных, а полученными денежными средствами распоряжались по своему усмотрению», — рассказали в полиции.

Пострадали более 60 человек. Кредитов оформлено на сумму более 3 млн рублей.

Подозреваемых девять человек. Одного из организаторов арестовали, второй находится в бегах. Остальные под домашним арестом или под подпиской о невыезде.

Дела объединены в одно производство.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре перед судом предстанут члены преступного сообщества, обвиняемые в мошенничестве.

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