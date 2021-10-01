Путин поручил разработать меры по созданию условий работы детских лагерей

Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря разработать меры по созданию условий работы детских лагерей.

Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

«Правительству России... определить перечень мер по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления (независимо от формы собственности организации) и по сохранению количества мест в таких организациях, обратив особое внимание на то, что контрольные (надзорные) мероприятия в отношении этих организаций должны проводиться с соблюдением принципов обоснованности и соразмерности вмешательства в их деятельность», — говорится в поручении.

Срок исполнения поручения — 15 декабря 2021 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также Путин поручил до 15 ноября рассмотреть предложения по улучшению меню школьных столовых.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков прокомментировал в беседе с RT ситуацию с детским туризмом в России.