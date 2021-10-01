Путин поручил разработать меры по созданию условий работы детских лагерей
- Reuters
Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
«Правительству России... определить перечень мер по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления (независимо от формы собственности организации) и по сохранению количества мест в таких организациях, обратив особое внимание на то, что контрольные (надзорные) мероприятия в отношении этих организаций должны проводиться с соблюдением принципов обоснованности и соразмерности вмешательства в их деятельность», — говорится в поручении.
Срок исполнения поручения — 15 декабря 2021 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.
Также Путин поручил до 15 ноября рассмотреть предложения по улучшению меню школьных столовых.
Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков прокомментировал в беседе с RT ситуацию с детским туризмом в России.