В союзе индустрии гостеприимства прокомментировали ситуацию с детским туризмом

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков прокомментировал в беседе с RT ситуацию с детским туризмом в России.

«И обменной программы детского туризма нет, и кешбэк не распространён на детский туризм, хотя президент просил распространить 50%-ный кешбэк на детские путешествия и отдых, но почему-то сузили всё исключительно на детский отдых и оздоровление, где детские лагеря были не готовы, либо не полностью были готовы, либо были утеряны 10 лет отсутствия федеральной поддержки на детский отдых», — объяснил Волков.

Он отметил, что если говорить о детских путешествиях организованными группами, то организация давно просит создать штатную программу, чтобы каждый ребёнок смог путешествовать.

«Сегодня программа, например, в рамках национального проекта «Культура» касается 10—16 тыс. детей в год, при этом на это уходят сотни миллионов рублей, а детей в нашей стране 16 млн, к 2024 году будет 20 млн. Дети с учётом пандемии вообще остались без путешествий... Всё остальное на уровне регионов — либо полностью запрещены выезды детей за пределы региона, либо межрегиональные поездки согласовываются на уровне глав республик. Всё равно этого однозначно недостаточно, нужна государственная программа, в том числе включающая кешбэк для поездок детей по стране», — добавил собеседник RT.

По его мнению, сегодня уровень просвещения и патриотического воспитания «очень низкий за счёт слабой осведомлённости детей о своём регионе».

«Уже не говоря о регионах соседних, а тем более вообще о всей стране. Поэтому это вопрос стратегический и вопрос одновременно очень важный. Более того, президентом было поручено ввести 50% скидки на отдых и оздоровление по детским путешествиям, но фактически сумма ограничилась 20 тыс. рублей. И в связи с повышением стоимости на этот отдых и оздоровление о 50% речи не идёт. Стоимость туристического продукта на оздоровление детей часто превышает 50 тыс. рублей за одного ребёнка, и, соответственно, сумма в 20 тыс. рублей не покрывает», — пояснил он.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала в своём Telegram-канале о резком снижении количества школьников, выезжающих на экскурсии в исторические города России, из-за ужесточения правил перевозки детей.