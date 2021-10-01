Пограничники восьми стран проведут встречу на Арктическом форуме береговых охран в октябре

Представители государств — участников Арктического форума береговых охран проведут встречу в Петропавловске-Камчатском. Отмечается, что мероприятие пройдёт с 5 по 8 октября.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району.

Участниками встречи станут представители восьми арктических стран. Среди них — Россия, Дания, Канада, Исландия, Норвегия, США, Швеция и Финляндия.

Деятельность Арктического форума направлена на укрепление сотрудничества между государствами — участниками встречи.

Стороны, в частности, обсудят ряд вопросов, таких как обеспечение безопасного судоходства, охрана окружающей среды, учёт нештатных ситуаций, поддержание развития Арктического региона.

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