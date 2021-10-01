Пограничники восьми стран проведут встречу на Арктическом форуме береговых охран в октябре
- © Виталий Аньков
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району.
Участниками встречи станут представители восьми арктических стран. Среди них — Россия, Дания, Канада, Исландия, Норвегия, США, Швеция и Финляндия.
Деятельность Арктического форума направлена на укрепление сотрудничества между государствами — участниками встречи.
Стороны, в частности, обсудят ряд вопросов, таких как обеспечение безопасного судоходства, охрана окружающей среды, учёт нештатных ситуаций, поддержание развития Арктического региона.
Ранее председатель совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в беседе с НТВ рассказал о перспективах развития Дальнего Востока.