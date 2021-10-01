В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

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Главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников сферы обслуживания и госслужащих.
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан
  • Reuters

Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на постановление санитарного врача. 

Также требование коснётся работников органов власти и местного самоуправления.

Отмечается, что меры по борьбе с коронавирусом в Свердловской области связаны с ухудшением эпидситуации в регионе.

Ранее в Свердловской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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