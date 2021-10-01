В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан
- Reuters
Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на постановление санитарного врача.
Также требование коснётся работников органов власти и местного самоуправления.
Отмечается, что меры по борьбе с коронавирусом в Свердловской области связаны с ухудшением эпидситуации в регионе.
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