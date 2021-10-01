В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус альпинистов

В больнице в Нальчике продолжают лечение четверо альпинистов, пострадавших во время восхождения на Эльбрус. По сообщению регионального Минздрава, пациенты чувствуют себя хорошо.

«Четверо пострадавших остаются в республиканской клинической больнице. Трое из них находятся в ожоговом отделении, ещё один, которому прооперировали ногу, — в отделении сосудистой хирургии. Самочувствие у всех хорошее, динамика положительная», — рассказали РИА Новости в Минздраве Кабардино-Балкарии.

28 сентября Нальчикский городской суд арестовал на два месяца Дениса Алимова, организатора восхождения на Эльбрус 23 сентября, во время которого погибли пять человек. Всего в группе было 19 человек. Защита Алимова подала апелляцию.