Участницу фотосессии на фоне храма в Москве арестовали на 10 суток

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на десять суток подругу блогера Руслана Бобиева Анастасию Чистову, участвовавшую в вульгарной фотосессии возле храма Василия Блаженного в Москве.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал Чистову виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП России (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ей наказание в виде ареста на срок десять суток», — заявили в суде.

Ранее в столичном ГУ МВД сообщили о передаче следственным органам материалов дела в отношении блогера Бобиева, снявшегося на фоне храма Василия Блаженного в вульгарной позе.

Бобиев с девушкой были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности.

После задержания блогер публично извинился.