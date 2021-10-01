Участницу фотосессии на фоне храма в Москве арестовали на 10 суток
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд признал Чистову виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП России (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ей наказание в виде ареста на срок десять суток», — заявили в суде.
Ранее в столичном ГУ МВД сообщили о передаче следственным органам материалов дела в отношении блогера Бобиева, снявшегося на фоне храма Василия Блаженного в вульгарной позе.
Бобиев с девушкой были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности.
После задержания блогер публично извинился.