Правительство России одобрило запрет на промышленный вылов китов

Правительство России одобрило законопроект, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.

В сообщении на сайте правительства говорится, что такое решение принято на заседании 29 сентября.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — готовится в сообщении.

Отмечается, что «законопроект предусматривает установление запрета на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских свиней».

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из страны китов, дельфинов и морских свиней на полгода.