Песков оценил перспективы сертификации «Северного потока — 2» после смены власти в ФРГ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на фоне смены власти в Германии ведомства, отвечающие за сертификацию «Северного потока — 2», продолжают работать.
Песков оценил перспективы сертификации «Северного потока — 2» после смены власти в ФРГ
  • Reuters

«В Германии же продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект. Поэтому никакой паузы в работе там нет и не предусматривается, работа идёт своим чередом», — рассказал пресс-секретарь.

Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц ранее выступил за сохранение транзита российского газа через Украину.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов также прокомментировал ситуацию с проектом «Северный поток — 2».

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