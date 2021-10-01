Песков оценил перспективы сертификации «Северного потока — 2» после смены власти в ФРГ
- Reuters
«В Германии же продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект. Поэтому никакой паузы в работе там нет и не предусматривается, работа идёт своим чередом», — рассказал пресс-секретарь.
Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц ранее выступил за сохранение транзита российского газа через Украину.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов также прокомментировал ситуацию с проектом «Северный поток — 2».