Полпред Чайка: гибель на Эльбрусе выявила недостатки по подготовке гидов

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Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что гибель пяти человек на Эльбрусе выявила недостатки в обеспечении безопасности горного туризма.
Полпред Чайка: гибель на Эльбрусе выявила недостатки по подготовке гидов
  • Reuters

«Недавний случай на маршруте восхождения на гору Эльбрус, в результате которого погибли пять человек, выявил ряд серьёзных недостатков в обеспечении безопасности горного туризма», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил отсутствие системы нормативного правового регулирования в области обеспечения безопасности горного туризма.

«Отсутствуют программы подготовки гидов, требования к сертификации гидов и маршрутов, рекомендации по подготовке и оснащению туристов, определение понятию «плохая погода», — отметил Чайка.

28 сентября Нальчикский городской суд арестовал на два месяца Дениса Алимова, организатора восхождения на Эльбрус 23 сентября, во время которого погибли пять человек. Всего в группе было 19 человек. Защита Алимова подала апелляцию.

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