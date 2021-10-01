Техгруппа по проверке итогов ДЭГ не выявила наличие фальсификаций

Техническая группа, образованная Общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве, не смогла подтвердить выдвинутые версии о возможных нарушениях в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Об этом говорится на сайте общественной палаты.

В состав группы вошли как технические специалисты — руководитель группы Владимир Чернецкий и член Общественной палаты города Москвы, эксперт в сфере IT Дмитрий Кузнецов, программисты Евгений Федин и Александр Хованский, так и независимые эксперты — электоральный эксперт Дмитрий Нестеров и Григорий Мельконьянц — координатор и сопредседатель движения «Голос»*, признанного в России иностранным агентом.

Ранее сообщалось, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве предложил экспертам убедиться в корректности подсчёта голосов, осуществляемого системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), с помощью аудита.

С 17 по 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли дополнительные выборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены на всех трёх уровнях.

* Незарегистрированное общественное объединение, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.