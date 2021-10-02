Аналитики выяснили, куда россияне чаще всего летали на самолётах и ездили на поездах в сентябре этого года. Среди наиболее популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Сочи.

Согласно данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (есть в распоряжении RT), первую строку списка популярных направлений занимает Москва (32,4%), следом идут Санкт-Петербург (10,3%) и Сочи (6,2%).

Много россиян путешествовали в этом месяце в Краснодар (3,8%) и Симферополь (4,6%). В десятку вошли Махачкала (2,8%), Минеральные Воды (2,2%) (интерес к направлению возрос на 27%), Калининград (+52%), Казань (2,5%) и Уфа (2,2%).

Среди зарубежных рейсов наиболее востребованы в сентябре были перелёты в Армению (доля бронирований составила 25,4%), Турцию (18,9%) и Киргизию (10,2%).

Также из России часто отправлялись в Узбекистан (5,6%), Азербайджан (4,8%), Таджикистан (3,7%), Молдавию (3,6%), Грецию (3%), на Кипр (2,4%) и в Белоруссию (2,2%).

На поезде, как и в 2020 году, россияне чаще всего ездили в Москву (25,3%) и Санкт-Петербург (10,2%). Третью строку занял Сочи (3,1%).

Кроме того, много железнодорожных билетов в сентябре было куплено в Краснодар (2,9%), Нижний Новгород (2,2%), Ростов-на-Дону (1,9%), Екатеринбург (1,7%), Тюмень (1,4%), Хабаровск (1,3%) и Казань (1,2%).

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