Экс-министра строительства и архитектуры Крыма Храмова перевели под домашний арест

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Верховный суд Крыма изменил меру пресечения бывшему министру строительства и архитектуры Крыма Михаилу Храмову. Политик будет находиться под домашним арестом до 22 ноября.
Экс-министра строительства и архитектуры Крыма Храмова перевели под домашний арест
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

Отбывать домашний арест Храмов будет по месту регистрации в Севастополе. Ему запрещено общаться со свидетелями по делу, использовать средства связи и интернет, отправлять и получать почту.

Храмова и бывшего заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова подозревают в хищении более 57 млн рублей при строительстве объекта водоснабжения. 

Ранее стало известно, что в Симферополе арестован экс-министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

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