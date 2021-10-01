Экс-министра строительства и архитектуры Крыма Храмова перевели под домашний арест

Верховный суд Крыма изменил меру пресечения бывшему министру строительства и архитектуры Крыма Михаилу Храмову. Политик будет находиться под домашним арестом до 22 ноября.

Об этом сообщает «Крыминформ».

Отбывать домашний арест Храмов будет по месту регистрации в Севастополе. Ему запрещено общаться со свидетелями по делу, использовать средства связи и интернет, отправлять и получать почту.

Храмова и бывшего заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова подозревают в хищении более 57 млн рублей при строительстве объекта водоснабжения.

Ранее стало известно, что в Симферополе арестован экс-министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.