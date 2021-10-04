В России снизилось число исполнительных производств о взыскании алиментов

В России в 2020 году было возбуждено 562,5 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. Об этом RT рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно статистике, за пять и десять лет количество таких производств уменьшилось. Так, в 2015 году было возбуждено 696,6 тыс. дел, а в 2010 году — 976,5 тыс.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в 2020 году отмечается снижение в сравнении с 2018 годом количества исполнительных производств, по которым должники не приступили к выплате алиментов.

В пресс-службе пояснили, что в 2018 году количество таких исполнительных производств составляло 198,8 тыс., а в 2020 году — 168,1 тыс.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, комментируя предоставленную статистику, заявила в беседе с RT, что в последние годы приставы «очень внимательно и чётко» начинают работу по исполнительным листам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

«И в результате этой сплочённой работы должники сразу попадают в такие условия, что им выгоднее выплатить детям алименты, погасить все долги, нежели остаться с заблокированными банковскими счетами, с арестованными автотранспортными средствами, получить стоп-лист на выезд из России. И приставы сейчас действительно очень быстро отыскивают должника, возбуждают исполнительное производство и начинают действовать по поиску имущества, на которое можно наложить взыскание в случае, если по алиментам скопились долги», — пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что около 6 млн российских граждан за первое полугодие оказались в списке невыездных по причине неуплаченных долгов.