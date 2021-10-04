В России снизилось число исполнительных производств о взыскании алиментов

Короткая ссылка
RT
В России в 2020 году было возбуждено 562,5 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. Об этом RT рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В России снизилось число исполнительных производств о взыскании алиментов
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Согласно статистике, за пять и десять лет количество таких производств уменьшилось. Так, в 2015 году было возбуждено 696,6 тыс. дел, а в 2010 году — 976,5 тыс.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в 2020 году отмечается снижение в сравнении с 2018 годом количества исполнительных производств, по которым должники не приступили к выплате алиментов.

В пресс-службе пояснили, что в 2018 году количество таких исполнительных производств составляло 198,8 тыс., а в 2020 году — 168,1 тыс.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, комментируя предоставленную статистику, заявила в беседе с RT, что в последние годы приставы «очень внимательно и чётко» начинают работу по исполнительным листам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

«И в результате этой сплочённой работы должники сразу попадают в такие условия, что им выгоднее выплатить детям алименты, погасить все долги, нежели остаться с заблокированными банковскими счетами, с арестованными автотранспортными средствами, получить стоп-лист на выезд из России. И приставы сейчас действительно очень быстро отыскивают должника, возбуждают исполнительное производство и начинают действовать по поиску имущества, на которое можно наложить взыскание в случае, если по алиментам скопились долги», — пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что около 6 млн российских граждан за первое полугодие оказались в списке невыездных по причине неуплаченных долгов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить