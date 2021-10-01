Центр «Вектор» готовит вакцины против высокопатогенных штаммов птичьего гриппа

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора готовит вакцины против высокопатогенных штаммов птичьего гриппа.

Об этом РИА Новости сообщил заместитель генерального директора по научной работе «Вектора» Александр Агафонов.

«Субтипы вируса гриппа H5 и H7 могут вызывать заболеваемость с летальностью до 70%. И сейчас опасность этого гриппа никто не снимает. Мы готовим вакцину против этих высокопатогенных вирусов гриппа, потому что при такой летальности при переходе на человека это будет очень серьёзная угроза для всего населения», — объяснил специалист.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о ходе производства доз вакцин от коронавируса.