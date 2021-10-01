Маврикий отменил карантин для привитых «Спутником V» российских туристов

Представитель посольства России на Маврикии заявил, что власти островного государства с пятницы отменили карантин для туристов, привитых российской вакциной «Спутник V».

«Власти Маврикия с 1 октября сняли ограничения на передвижение туристов, привитых одной из восьми вакцин от коронавируса, утверждённых на острове, среди которых и «Спутник V», — заявил он.

В посольстве добавили, что ранее туристы должны были проводить двухнедельный карантин на территории отелей.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что проблемы с признанием вакцины от коронавируса «Спутник V» в мире связаны с конкуренцией на рынке вакцин.