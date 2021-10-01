Экс-прокурора из Хабаровска осудили на шесть лет за коррупцию

Экс-прокурор Железнодорожного района Хабаровска осуждён по обвинению в коррупции и взяточничестве с наказанием в виде лишения свободы на шесть лет и штрафа более 2 млн рублей.

«Назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением классного чина старшего советника юстиции и штрафом в размере 2,02 млн рублей», — говорится в сообщении Следственного управления СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Вместе с экс-прокурором Хабаровска под суд попали также его сообщник и посредник. Один из них получил наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима.

В июне 2019 года в регионе возбудили дело после хищения выделенных на оборонзаказ 558,5 млн.