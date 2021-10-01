Мужчина бросил зажигательную смесь в здание правительства Мурманской области

Неизвестный бросил в двери здания правительства Мурманской области две бутылки с зажигательной смесью, есть пострадавшие.

«На правительство Мурманской области совершено нападение — в двери бросили две бутылки с зажигательной смесью. По предварительным данным, пострадал один человек — сотрудник охраны», — сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Отмечается, что во время инцидента в кабинетах правительственного здания находилось ещё много чиновников. К месту происшествия уже прибыла полиция.

На записи с камер видеонаблюдения виден мужчина в капюшоне. Он достаёт что-то из пакета и кидает в двери — за этим следует вспышка огня.