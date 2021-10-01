Мужчина бросил зажигательную смесь в здание правительства Мурманской области
- РИА Новости
«На правительство Мурманской области совершено нападение — в двери бросили две бутылки с зажигательной смесью. По предварительным данным, пострадал один человек — сотрудник охраны», — сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».
Отмечается, что во время инцидента в кабинетах правительственного здания находилось ещё много чиновников. К месту происшествия уже прибыла полиция.
На записи с камер видеонаблюдения виден мужчина в капюшоне. Он достаёт что-то из пакета и кидает в двери — за этим следует вспышка огня.