Загрузка отелей Москвы возросла до 58,2% за полгода

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В период с января по август 2021 года загрузка отелей Москвы увеличилась до 58,2%, что на 22 процентных пункта выше в сравнении с показателями за прошлый год.
Загрузка отелей Москвы возросла до 58,2% за полгода
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko Jr

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического отчета MarketBeat Lite консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

«По результатам восьми месяцев 2021 года московским отелям удалось достичь загрузки в 58,2% (+22,2 п. п. в сравнении с аналогичным периодом 2020 г.) при средней цене на номер в 6 068 руб. (+10,9%)», — утверждает руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

По её словам, первые сентябрьские данные дают отельерам надежду на успешное завершение года.

В Крыму ранее установили новый рекорд для полуострова за постсоветский период по турпотоку: за восемь месяцев на территории республики отдохнули более 7 млн человек.

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