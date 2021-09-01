Более 7 млн туристов отдохнули в Крыму с начала года
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«По данным Министерства курортов и туризма республики, за восемь месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019-го на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Глава Крыма отметил, что, несмотря на высокие показатели курортного сезона, отели и санатории работали без серьёзных нарушений.
«Средняя загрузка работающих средств размещения в августе 2021 года превысила 82%, в отдельных регионах средний уровень загрузки превышал 90—95%... Отели и санатории отработали без серьёзных нарушений, не допустив вспышек новой коронавирусной инфекции», — добавил он.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что аэропорт Симферополя обслужил 5 млн пассажиров с начала 2021 года.