Более 7 млн туристов отдохнули в Крыму с начала года

Короткая ссылка
Крымские власти установили новый рекорд для полуострова за постсоветский период по турпотоку: за восемь месяцев на территории республики отдохнули более 7 млн человек, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Более 7 млн туристов отдохнули в Крыму с начала года
  • © Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«По данным Министерства курортов и туризма республики, за восемь месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019-го на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Крыма отметил, что, несмотря на высокие показатели курортного сезона, отели и санатории работали без серьёзных нарушений.

«Средняя загрузка работающих средств размещения в августе 2021 года превысила 82%, в отдельных регионах средний уровень загрузки превышал 90—95%... Отели и санатории отработали без серьёзных нарушений, не допустив вспышек новой коронавирусной инфекции», — добавил он.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что аэропорт Симферополя обслужил 5 млн пассажиров с начала 2021 года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить