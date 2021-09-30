Суд в Москве арестовал основателя «Тракторных заводов» по делу о растрате

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Основатель и бывший руководитель предприятия «Тракторные заводы» Михаил Болотин арестован по делу о растрате в особо крупном размере.
Суд в Москве арестовал основателя «Тракторных заводов» по делу о растрате
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Болотина Михаила Григорьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 11 суток, то есть до 09 ноября 2021 года», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Лефортовского суда Москвы.

Ранее сообщалось, что бывшего главу правительства Северной Осетии — Алании Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и генерального директора ОАО «ОЗАТЭ» Аиду Габараеву отправили под стражу по делу о растрате.

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