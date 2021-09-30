Доцент РУДН Пинаев дал оценку процессу исчезновения видов животных в природе

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что исчезновение различных видов живых существ в природе — это естественный процесс, так как их нишу занимает другой, близкий им вид.

Об этом учёный сообщил в беседе с «Известиями».

«Например, зайцы и кролики. И те и другие питаются травой и распространяют её семена. Если вымрут кролики, то расширят свой ареал зайцы. И наоборот. Существует два варианта: или кто-то занимает нишу, и природа продолжает существовать так же, как раньше, или всё начинает сыпаться по принципу домино. Но для такого исхода это должны быть ключевые виды региона», — объяснил Пинаев.

По сообщениям «Крыминформа», в сентябре учёные Крымского федерального университета (КФУ) и Российской академии наук (РАН) в Крыму в пещере Таврида обнаружили хорошо сохранившийся череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты.