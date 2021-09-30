Для охраны образовательных учреждений Удмуртии выделят 287 млн рублей

В Удмуртии дополнительные 287 млн рублей выделят для обеспечения безопасности образовательных объектов сотрудниками частных охранных предприятий либо подразделениями вневедомственной охраны.

Об этом ИА «Удмуртия» сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

Этим видом охраны обеспечат 1009 объектов образования 1—3-й категорий. Охрану образовательных организаций частными охранными предприятиями организуют в круглосуточном режиме.

«В связи с последними событиями в Перми, в целях повышения уровня безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций Министерство образования и науки Удмуртии рекомендовало образовательным организациям республики усилить меры безопасности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее передавал телеканал «360», в Московской области обсудили вопросы безопасности в школах 1 сентября.