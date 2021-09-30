Для охраны образовательных учреждений Удмуртии выделят 287 млн рублей
- РИА Новости
Об этом ИА «Удмуртия» сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.
Этим видом охраны обеспечат 1009 объектов образования 1—3-й категорий. Охрану образовательных организаций частными охранными предприятиями организуют в круглосуточном режиме.
«В связи с последними событиями в Перми, в целях повышения уровня безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций Министерство образования и науки Удмуртии рекомендовало образовательным организациям республики усилить меры безопасности», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как ранее передавал телеканал «360», в Московской области обсудили вопросы безопасности в школах 1 сентября.