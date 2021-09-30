Депутат Валуев заявил о необходимости ввода обязательной регистрации домашних животных

Первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды, депутат Госдумы России Николай Валуев заявил о необходимости введения обязательной регистрации домашних животных в России.

Своим мнением он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Также есть ещё одна вещь, которой нет в России, но с неё надо было бы начинать, — это обязательная регистрация домашних животных. Начинать нужно с кошек и собак. Это бы повлекло за собой необходимость владельцев не номинально, а реально нести за них ответственность, чтобы проводились обязательные прививки и так далее. Тогда владелец, прежде чем завести бы десять кошек, подумал бы, какой расход в связи с ответственным содержанием предстоит ему нести. Тогда будет гораздо проще находить нерадивых владельцев животных», — сказал Валуев.

Председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.