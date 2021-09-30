Депутат Валуев заявил о необходимости ввода обязательной регистрации домашних животных

Короткая ссылка
Первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды, депутат Госдумы России Николай Валуев заявил о необходимости введения обязательной регистрации домашних животных в России.
Депутат Валуев заявил о необходимости ввода обязательной регистрации домашних животных
  • РИА Новости

Своим мнением он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Также есть ещё одна вещь, которой нет в России, но с неё надо было бы начинать, — это обязательная регистрация домашних животных. Начинать нужно с кошек и собак. Это бы повлекло за собой необходимость владельцев не номинально, а реально нести за них ответственность, чтобы проводились обязательные прививки и так далее. Тогда владелец, прежде чем завести бы десять кошек, подумал бы, какой расход в связи с ответственным содержанием предстоит ему нести. Тогда будет гораздо проще находить нерадивых владельцев животных», — сказал Валуев.

Председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить