Руководитель образовательных сервисов «Яндекса» Залесский рассказал, как мотивировать детей учиться

Руководитель образовательных сервисов «Яндекса» Илья Залесский рассказал, как мотивировать детей учиться.

«Мы очень мало знаем про то, как работает внимание современных детей. Но очевидно, что объём цифрового контента, который они сегодня потребляют, стремительно растёт. Современный школьник во многом сам выбирает, на чём заострять внимание, а на чём нет. Важно знакомить детей с разными возможностями в обучении, чтобы они могли понять, что им интересно», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, крайне важно общение ребёнка с преподавателем, и для обучения требуется особая среда, в которой безопасно, комфортно и есть обратная связь от учителя.

«Как показывает исследование Высшей школы экономики, грамотное внедрение в урок цифровых технологий помогает поддерживать учеников и давать им более полный фидбэк», — отметил Залесский.

Как добавил эксперт, цифровые инструменты помогают разнообразить образовательный процесс.

«Например, можно три раза в неделю делать домашнюю работу в тетрадях, а два — на компьютере. Это тоже работает на мотивацию: позволяет увлечь ребёнка, не дать ему заскучать», — заключил он.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.