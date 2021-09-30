Исследование: россиянки стали чаще выбирать специальности в сфере IT

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Доля резюме жительниц России в информационных технологиях за последние пять лет больше всего выросла в сфере UI/UX-дизайна — с 25 до 40%, говорится в исследовании сервиса SuperJob и Московского физико-технического института.
Исследование: россиянки стали чаще выбирать специальности в сфере IT
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Об этом сообщает «Газета.Ru».

В сфере тестирования программного обеспечения резюме от женщин стало больше на 7%, их количество достигло 41%.

Среди программистов C++ доля россиянок выросла с 3 до 8%, а среди администраторов баз данных — с 17 до 22%.

В сфере разработки ПО и мобильных приложений количество женщин остаётся небольшим. С 2016 года в мобильной разработке для Android оно выросло на 2%, среди Python-разработчиков — на 4%.

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.

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