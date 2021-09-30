Экипажи кораблей ЧФ отработали отражение ракетных ударов в акватории Чёрного моря

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Корабли Черноморского флота отработали отражение массированного ракетного авиационного удара на совместных учениях с соединением ВВС и ПВО Южного военного округа. Учения проходили в Чёрном море.
Экипажи кораблей ЧФ отработали отражение ракетных ударов в акватории Чёрного моря
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Расчёты корабельных боевых постов своевременно обнаружили и классифицировали цели, а зенитные ракетные и артиллерийские расчёты уничтожили авиацию условного противника и выпущенные ими ракеты на максимально удалённом рубеже обороны», — говорится в сообщении.

В учениях были задействованы гвардейский ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Ладный», ракетные катера «Ивановец» и «Р-60».

Как ранее сообщало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.

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