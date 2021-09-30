Мантуров рассказал о планах производства вакцин от коронавируса

Глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса рассказал о планах производства вакцин от COVID-19.

«В целом по четырём вакцинам, включая масштабирование по «Спутнику Лайт», прогноз на ближайшие три месяца предполагает производство порядка 150 млн комплектов полных доз», — сказал он.

Согласно данным на 30 сентября, за сутки в России выявили 23 888 случаев инфицирования коронавирусом. За всё время пандемии в стране подтвердили 7 511 026 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.