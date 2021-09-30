Одногруппница убитых в Гае студенток рассказала о характерах погибших

Студентка оренбургского медицинского колледжа Ангелина рассказала о характерах погибших однокурсниц.

Об этом сообщает UFA1.RU.

«Они учились на 3-м курсе в образцовой группе, бюджетной. Они тихие были, хорошие, лично с ними не была знакома. Я их нечасто видела, а если видела, то не обращала внимания», — рассказала Ангелина.

Тела двух девушек с колото-резаными ранами были найдены после пожара в квартире, которую они снимали. Ещё одно тело с такими же ранами нашли неподалёку от дома. На место преступления выехали руководители регионального МВД, СК и прокуратуры, само расследование на особый контроль поставил глава СК России Александр Бастрыкин.

Убийство произошло в городе Гай Оренбургской области.