Онлайн-регистрация на выпускные экзамены в Москве откроется 1 октября

Запись на участие в государственной итоговой аттестации откроется в онлайн-формате на портале mos.ru 1 октября 2021 года.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, в соответствующей заявке необходимо указать тип экзамена: единый государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ), государственный выпускной экзамен (ГВЭ) или итоговое сочинение (изложение) и итоговое собеседование по русскому языку.

«Заявление на участие в ГИА-11 можно подать до 1 февраля включительно. На участие в ГИА-9 регистрация продлится до 1 марта», — уточнила руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы Оксана Карклина.

Ранее эксперт компании «Актион Образование» Мария Герасимова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала изменения в школьном образовании, которые вступили в силу с 1 сентября.