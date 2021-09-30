Доля инфицированных дельта-штаммом коронавируса в России в сентябре составила 97%

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что порядка 97% случаев инфицирования коронавирусом в России в сентябре приходится на дельта-штамм.
Доля инфицированных дельта-штаммом коронавируса в России в сентябре составила 97%
  • РИА Новости

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией она отметила, что специалисты продолжают проводить молекулярно-генетический мониторинг возбудителей коронавируса по поручению президента России Владимира Путина. 

«Количество исследований постоянно увеличивается, но хочу отметить, что в сентябре 97% всех штаммов... на территории Российской Федерации, а это десятки тысяч, это штамм «дельта», — заявила Попова.

По её словам, штамм «дельта» превалирует в России, как и во всём мире.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что российские вакцины от коронавируса показывают большую эффективность в борьбе с дельта-штаммом, чем иностранные РНК-вакцины.

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