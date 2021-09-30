Доля инфицированных дельта-штаммом коронавируса в России в сентябре составила 97%
- РИА Новости
В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией она отметила, что специалисты продолжают проводить молекулярно-генетический мониторинг возбудителей коронавируса по поручению президента России Владимира Путина.
«Количество исследований постоянно увеличивается, но хочу отметить, что в сентябре 97% всех штаммов... на территории Российской Федерации, а это десятки тысяч, это штамм «дельта», — заявила Попова.
По её словам, штамм «дельта» превалирует в России, как и во всём мире.
Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что российские вакцины от коронавируса показывают большую эффективность в борьбе с дельта-штаммом, чем иностранные РНК-вакцины.