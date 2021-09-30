В Удмуртии выявили 256 новых случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии сообщили о 256 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, зафиксированных на территории республики за минувшие 24 часа.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на данные оперштаба.

Скончались 24 пациента.

Таким образом, всего на 30 сентября в Удмуртии зарегистрировано 53 454 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции. 43 003 человека выздоровели. Число летальных исходов достигло 2026.

Наряду с этим, на территории Кузбасса коронавирусная инфекция подтвердилась у 167 человек за сутки. Об этом пишет kp.ru.

За весь период в Кемеровской области зарегистрировано 56 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 3998 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.