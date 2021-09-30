В Удмуртии выявили 256 новых случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на данные оперштаба.
Скончались 24 пациента.
Таким образом, всего на 30 сентября в Удмуртии зарегистрировано 53 454 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции. 43 003 человека выздоровели. Число летальных исходов достигло 2026.
Наряду с этим, на территории Кузбасса коронавирусная инфекция подтвердилась у 167 человек за сутки. Об этом пишет kp.ru.
За весь период в Кемеровской области зарегистрировано 56 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 3998 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.