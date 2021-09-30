В России первым компонентом вакцины от COVID-19 привито уже более 49 млн человек

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в стране.
В России первым компонентом вакцины от COVID-19 привито уже более 49 млн человек
  • РИА Новости

«Первым компонентом сегодня по стране привито уже более 49 млн человек. Оба компонента получили более 40 млн человек», — сообщил Мурашко.

При этом он отметил, что «более 1,5 млн граждан Российской Федерации вакцинированы «Спутником Лайт».

Согласно данным на 30 сентября, за сутки в России выявили 23 888 случаев инфицирования коронавирусом. За всё время пандемии в стране подтвердили 7 511 026 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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