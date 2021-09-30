Убийца студенток в Оренбургской области использовал кухонный нож
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК России по взаимодействию со СМИ Радика Галимова.
«На месте преступления обнаружено предполагаемое орудие преступления — это кухонный нож», — заявил он.
По его словам, подозреваемого в убийстве у следствия нет. Он уточнил, что «версии выдвинуты, они следственным путём отрабатываются».
Проведён осмотр места преступления, изъяты необходимые для расследования предметы, проводятся допросы.
В Оренбургской области, в Гае, утром 30 сентября после тушения пожара в квартире обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Убитым было 17, 18 и 19 лет, они прибыли из Башкирии, проживали в съёмной квартире и учились в одном из местных образовательных учреждений.