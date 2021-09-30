Убийца студенток в Оренбургской области использовал кухонный нож

Следователи обнаружили предполагаемое орудие убийства трёх студенток в городе Гай Оренбургской области — кухонный нож.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК России по взаимодействию со СМИ Радика Галимова.

«На месте преступления обнаружено предполагаемое орудие преступления — это кухонный нож», — заявил он.

По его словам, подозреваемого в убийстве у следствия нет. Он уточнил, что «версии выдвинуты, они следственным путём отрабатываются».

Проведён осмотр места преступления, изъяты необходимые для расследования предметы, проводятся допросы.

В Оренбургской области, в Гае, утром 30 сентября после тушения пожара в квартире обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Убитым было 17, 18 и 19 лет, они прибыли из Башкирии, проживали в съёмной квартире и учились в одном из местных образовательных учреждений.