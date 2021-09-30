Песков заявил, что во всех странах мира непривитым будет жить менее удобно

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции во всех странах мира будет жить менее удобно.
Песков заявил, что во всех странах мира непривитым будет жить менее удобно
  • РИА Новости

Он отметил, что такова специфика пандемии коронавируса.

«Очевидно, так или иначе, будет вести дело к тому — я говорю здесь про все страны мира вкупе — будет вести дело к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что это реальность, с которой все сталкиваются.

Также Песков ответил на вопрос, является ли президент России Владимир Путин сторонником ограничительных мер для непривитых от COVID-19. По его словам, президент неоднократно говорил о том, что прививки «носят добровольный характер, необязательный характер».

Кроме того, Песков назвал недостаточным уровень вакцинации от коронавируса в стране.

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