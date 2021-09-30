Песков заявил, что во всех странах мира непривитым будет жить менее удобно
- РИА Новости
Он отметил, что такова специфика пандемии коронавируса.
«Очевидно, так или иначе, будет вести дело к тому — я говорю здесь про все страны мира вкупе — будет вести дело к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым», — заявил Песков.
Представитель Кремля добавил, что это реальность, с которой все сталкиваются.
Также Песков ответил на вопрос, является ли президент России Владимир Путин сторонником ограничительных мер для непривитых от COVID-19. По его словам, президент неоднократно говорил о том, что прививки «носят добровольный характер, необязательный характер».
Кроме того, Песков назвал недостаточным уровень вакцинации от коронавируса в стране.