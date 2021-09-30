В Финском заливе тральщики Балтфлота обнаружили около 20 мин времён войны
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что экипажи кораблей «Александр Обухов» и «Леонид Соболев» с помощью штатного оборудования обнаружили около 20 гальваноударных якорных и донных магнитных мин времён Великой Отечественной войны.
Согласно приведённым в публикации данным, специалисты уничтожили боеприпасы методом подрыва прямо на месте.
После выполнения задач по ликвидации минной опасности в акватории Финского залива корабли вернулись в пункт постоянного базирования.
Как ранее передавало «Крыминформ», в Севастополе обезвредили десять авиабомб времён Великой Отечественной войны, весивших от 32 до 250 кг.