В Финском заливе тральщики Балтфлота обнаружили около 20 мин времён войны

Экипажи базовых тральщиков Балтийского флота выполнили плановые задачи по ликвидации остаточной минной опасности в одном из районов Финского залива.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что экипажи кораблей «Александр Обухов» и «Леонид Соболев» с помощью штатного оборудования обнаружили около 20 гальваноударных якорных и донных магнитных мин времён Великой Отечественной войны.

Согласно приведённым в публикации данным, специалисты уничтожили боеприпасы методом подрыва прямо на месте.

После выполнения задач по ликвидации минной опасности в акватории Финского залива корабли вернулись в пункт постоянного базирования.

Как ранее передавало «Крыминформ», в Севастополе обезвредили десять авиабомб времён Великой Отечественной войны, весивших от 32 до 250 кг.