Родственница предполагаемого убийцы студенток под Оренбургом заявила о его невиновности

Разиля Сингизова, родственница молодого человека, которого в СМИ назвали подозреваемым в убийстве студенток в Оренбургской области, заявила RT о его непричастности к преступлению.

По её словам, СМИ ошибочно распространили фото её родственника.

«Анвар две недели в Уфе, никуда, тем более в Гай, не выезжал — разговаривала с ним сегодня. Услышав эти новости, сам обратился в полицию, объяснив, что из города никуда не выезжал», — рассказала она.

В Оренбургской области, в Гае, утром 30 сентября после тушения пожара в квартире обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Убитым было 17, 18 и 19 лет, они прибыли из Башкирии, проживали в съёмной квартире и учились в одном из местных образовательных учреждений.