Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе первого заседания областного парламента рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Подмосковье.

«Сейчас мы видим последние пять — семь дней опять стабильный рост числа выявленных, и госпитализация у нас подросла», — цитирует ТАСС Воробьёва.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко на XXII Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя — 2021» высказался о ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 беременных.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.