В ВОЗ высоко оценили успехи России в борьбе с курением

Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними Кремлин Викрамасингхе рассказал, что Россия демонстрирует успешный пример в деле борьбы с курением и употреблением алкоголя.

Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

«Когда мы говорим о комплексном подходе к борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания», — сказал Викрамасингхе.

По его словам, курение остаётся острой проблемой и лидирующим фактором риска в Европейском регионе ВОЗ.

Ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru прокомментировал сообщение о том, что Минздрав намерен проработать ряд новых мер в рамках борьбы с курением.