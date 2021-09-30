В ВОЗ высоко оценили успехи России в борьбе с курением

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Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними Кремлин Викрамасингхе рассказал, что Россия демонстрирует успешный пример в деле борьбы с курением и употреблением алкоголя.
В ВОЗ высоко оценили успехи России в борьбе с курением
  • Pixabay

Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

«Когда мы говорим о комплексном подходе к борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания», — сказал Викрамасингхе.

По его словам, курение остаётся острой проблемой и лидирующим фактором риска в Европейском регионе ВОЗ.

Ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru прокомментировал сообщение о том, что Минздрав намерен проработать ряд новых мер в рамках борьбы с курением.

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