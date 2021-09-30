В ВОЗ высоко оценили успехи России в борьбе с курением
- Pixabay
Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».
«Когда мы говорим о комплексном подходе к борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания», — сказал Викрамасингхе.
По его словам, курение остаётся острой проблемой и лидирующим фактором риска в Европейском регионе ВОЗ.
Ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru прокомментировал сообщение о том, что Минздрав намерен проработать ряд новых мер в рамках борьбы с курением.