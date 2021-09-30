ФСБ предотвратила подготовку теракта во Владивостоке

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ФСБ России предотвратила подготовку теракта во Владивостоке. Об этом проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ФСБ предотвратила подготовку теракта во Владивостоке
  • © ЦОС ФСБ РФ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе
Владивосток Приморского края предотвращена подготовка террористического
акта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «задержан лидер регионального неонацистского объединения «Правые Приморья», 2000 г.р., осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в целях оказания воздействия на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики».

В июле в ФСБ сообщали, что в Москве был предотвращён теракт. Сотрудники спецслужбы задержали россиянина, который намеревался взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей.

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