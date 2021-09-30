В ВОЗ зафиксировали снижение уровня активности детей на фоне локдаунов 2020-го

Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Кремлин Викрамасингхе рассказал, что доля детей, у которых уровень физической активности соответствовал рекомендациям организации, во время зимних локдаунов 2020 года из-за пандемии коронавируса составила всего 9%.

Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

По его словам, это лишь половина от того числа детей с нужным уровнем физической активности, которое было зафиксировано во время первых локдаунов — весной 2020 года.

Такие данные, полученные партнёрскими организациями ВОЗ, эксперт называет тревожными.

Уточняется, что исследование проводилось в девяти странах Европейского региона ВОЗ, в том числе в России.

«Даже когда учебные заведения были открыты, не было возможности полноценно заниматься физкультурой и спортом, не работала соответствующая инфраструктура», — сказал Викрамасингхе.

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