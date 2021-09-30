В ВОЗ зафиксировали снижение уровня активности детей на фоне локдаунов 2020-го
- © Photo Alto / legion-media.ru
Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».
По его словам, это лишь половина от того числа детей с нужным уровнем физической активности, которое было зафиксировано во время первых локдаунов — весной 2020 года.
Такие данные, полученные партнёрскими организациями ВОЗ, эксперт называет тревожными.
Уточняется, что исследование проводилось в девяти странах Европейского региона ВОЗ, в том числе в России.
«Даже когда учебные заведения были открыты, не было возможности полноценно заниматься физкультурой и спортом, не работала соответствующая инфраструктура», — сказал Викрамасингхе.
Ранее психолог доктор наук Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях современного поколения детей.