Кабмин направил финансирование на строительство очистных сооружений в двух областях

Правительство России направило финансирование на строительство очистных сооружений в Астраханской и Ивановской областях. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Более 1,6 млрд рублей будет направлено в Ивановскую область на строительство очистных сооружений в городе Кинешме. Распоряжение о распределении этих средств на ближайшие годы подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят из федерального бюджета в течение 2021—2023 годов. С их помощью к 2024 году в регионе появятся высокотехнологичные сооружения для глубокой очистки коммунальных сточных вод», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «это позволит сократить объём загрязнённых стоков, попадающих в Волгу, улучшить качество воды и экологическую ситуацию в целом».

«Ещё одно распоряжение, которое подписал Михаил Мишустин, поможет реконструировать очистные сооружения в Астрахани и снизить загрязнение Волги. На эти цели в 2022—2024 годах региону будет направлено более 1,3 млрд рублей. После модернизации такие сооружения смогут очищать до 70 тыс. куб. м канализационных вод в сутки, а сам уровень очистки станет более качественным», — сообщили в пресс-службе правительства.

В августе сообщалось, что правительство России направит более 96 млн рублей в Республику Бурятия на строительство очистных сооружений.