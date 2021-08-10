Кабмин направит более 96 млн рублей на строительство очистных сооружений в Бурятии

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Правительство России направит более 96 млн рублей в Республику Бурятия на строительство очистных сооружений. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин направит более 96 млн рублей на строительство очистных сооружений в Бурятии
  • © РИА Новости

«Свыше 96 млн рублей будет направлено в Республику Бурятия на строительство очистных сооружений. Распоряжение о выделении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «новые очистные сооружения будут построены в селе Выдрино Кабанского района».

«Они помогут уменьшить сбросы загрязнённых сточных вод в озеро Байкал и повысить качество питьевой воды для местных жителей. Деньги выделяются из резервного фонда правительства. Минстрою поручено в течение 30 дней заключить с властями республики соглашение о предоставлении бюджетных ассигнований», — сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выделить средства для строительства и реконструкции очистных сооружений в Бурятии.

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