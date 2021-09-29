Прокуратура начала проверку из-за мужчины, залезшего под крышу во Внукове
- РИА Новости
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Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что организована проверка соблюдения федерального законодательства «в связи с неправомерным нахождением человека на потолочной конструкции международного аэропорта Внуково».
В прокуратуре сообщили, что в случае выявления нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования.
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