Прокуратура начала проверку из-за мужчины, залезшего под крышу во Внукове

Короткая ссылка
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи инцидентом в аэропорту Внуково, где мужчина забрался на потолочную конструкцию.
Прокуратура начала проверку из-за мужчины, залезшего под крышу во Внукове
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что организована проверка соблюдения федерального законодательства «в связи с неправомерным нахождением человека на потолочной конструкции международного аэропорта Внуково».

В прокуратуре сообщили, что в случае выявления нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования.

В августе в Волгограде после экстренной посадки самолёта из-за дебошира возбудили дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить