Прокуратура начала проверку из-за мужчины, залезшего под крышу во Внукове

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи инцидентом в аэропорту Внуково, где мужчина забрался на потолочную конструкцию.

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что организована проверка соблюдения федерального законодательства «в связи с неправомерным нахождением человека на потолочной конструкции международного аэропорта Внуково».

В прокуратуре сообщили, что в случае выявления нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования.

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