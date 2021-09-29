В Краснодаре с 2 октября заработают все ярмарки выходного дня

В Краснодаре с 2 октября вновь заработают все ярмарки выходного дня.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ярмарки будут открыты каждую субботу с 8:00 до 15:00. Там будет представлена продукция различных фермерских хозяйств, агропредприятий и частных предпринимателей.

На всех ярмарочных местах следят за соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора.

Ранее «Радио 1» сообщало, что участниками гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» в подмосковной Истре стали около 700 фермеров из 54 регионов России.