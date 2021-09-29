В Краснодаре с 2 октября заработают все ярмарки выходного дня
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Ярмарки будут открыты каждую субботу с 8:00 до 15:00. Там будет представлена продукция различных фермерских хозяйств, агропредприятий и частных предпринимателей.
На всех ярмарочных местах следят за соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора.
Ранее «Радио 1» сообщало, что участниками гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» в подмосковной Истре стали около 700 фермеров из 54 регионов России.