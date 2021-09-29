Названы самые популярные вакансии среди студентов в России

Самыми популярными вакансиями среди студентов в России оказались менеджер и администратор, а также оператор кол-центра и курьер.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные сервисов Delivery Club и «VK Работа», а также аналитического центра Research.Me.

Из результатов опроса следует, что у студентов очной формы обучения довольно распространена подработка не по специальности (37%). Причина такого решения — свободный график, позволяющий совмещать подработку с учёбой.

Более 40% опрошенных заявили, что вариант заработка не по специальности проще найти, а 29% выбрали такую подработку из-за хорошей зарплаты.

Как заявили 78% студентов, они зарабатывают на жизнь — покупку еды, покрытие транспортных расходов, приобретение одежды. Как отметили 36%, с помощью подработки они могут позволить себе гаджет, поездки и развлечения. 25% зарабатывают на оплату жилья и учёбы.

По словам 52% респондентов, они довольны доходом от подработки.

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