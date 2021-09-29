Названы самые популярные вакансии среди студентов в России

Короткая ссылка
Самыми популярными вакансиями среди студентов в России оказались менеджер и администратор, а также оператор кол-центра и курьер.
Названы самые популярные вакансии среди студентов в России
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные сервисов Delivery Club и «VK Работа», а также аналитического центра Research.Me.

Из результатов опроса следует, что у студентов очной формы обучения довольно распространена подработка не по специальности (37%). Причина такого решения — свободный график, позволяющий совмещать подработку с учёбой.

Более 40% опрошенных заявили, что вариант заработка не по специальности проще найти, а 29% выбрали такую подработку из-за хорошей зарплаты.

Как заявили 78% студентов, они зарабатывают на жизнь — покупку еды, покрытие транспортных расходов, приобретение одежды. Как отметили 36%, с помощью подработки они могут позволить себе гаджет, поездки и развлечения. 25% зарабатывают на оплату жилья и учёбы.

По словам 52% респондентов, они довольны доходом от подработки.

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить