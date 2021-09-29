ФАС и Минпромторг обсудили с торговыми сетями ценообразование на социально значимые товары
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ФАС.
«Как отметил Тимофей Нижегородцев, ФАС России проводит постоянный мониторинг и анализ стоимости продуктов питания в муниципальных районах и городских округах, где торговые сети занимают доминирующее положение и где у них оно отсутствует», — говорится в сообщении.
Как сообщают в ведомстве, «Нижегородцев в ходе совещания дал рекомендации представителям торговых сетей: в случае достижения доминирующего положения в каком-либо муниципальном районе или городском округе проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению в случае их завышения».
Ранее ФАС сообщила, что совместно с Федеральной налоговой службой проводит проверки на рынке стройматериалов и смежных рынках.