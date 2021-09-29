ФАС и Минпромторг обсудили с торговыми сетями ценообразование на социально значимые товары

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев и статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов провели разъясняющее совещание с представителями торговых сетей по вопросу формирования стоимости продуктов питания.

Об этом сообщается на сайте ФАС.

«Как отметил Тимофей Нижегородцев, ФАС России проводит постоянный мониторинг и анализ стоимости продуктов питания в муниципальных районах и городских округах, где торговые сети занимают доминирующее положение и где у них оно отсутствует», — говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, «Нижегородцев в ходе совещания дал рекомендации представителям торговых сетей: в случае достижения доминирующего положения в каком-либо муниципальном районе или городском округе проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению в случае их завышения».

Ранее ФАС сообщила, что совместно с Федеральной налоговой службой проводит проверки на рынке стройматериалов и смежных рынках.