ФАС и Минпромторг обсудили с торговыми сетями ценообразование на социально значимые товары

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Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев и статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов провели разъясняющее совещание с представителями торговых сетей по вопросу формирования стоимости продуктов питания.
ФАС и Минпромторг обсудили с торговыми сетями ценообразование на социально значимые товары
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ФАС.

«Как отметил Тимофей Нижегородцев, ФАС России проводит постоянный мониторинг и анализ стоимости продуктов питания в муниципальных районах и городских округах, где торговые сети занимают доминирующее положение и где у них оно отсутствует», — говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, «Нижегородцев в ходе совещания дал рекомендации представителям торговых сетей: в случае достижения доминирующего положения в каком-либо муниципальном районе или городском округе проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению в случае их завышения».

Ранее ФАС сообщила, что совместно с Федеральной налоговой службой проводит проверки на рынке стройматериалов и смежных рынках.

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