В Москве пройдёт финал Международного студенческого чемпионата по программированию

В Москве состоится финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. Он запланирован на 1—6 октября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, в соревнованиях примут участие более 100 команд — свыше 350 программистов из 42 стран.

Действующий чемпион — коллектив Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

«Причём ребята первые в истории турнира, кто одерживал победу в финале одним и тем же составом два года подряд», — отметила Сергунина.

Всего Россию будут представлять 15 команд, передают «Дни.ру».

Чемпионат проводится с 1977 года. В 1995-м к нему присоединилась Россия.

Ранее сообщалось, что школьники, отличившиеся на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, встретились с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.