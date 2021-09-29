В Москве пройдёт финал Международного студенческого чемпионата по программированию

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В Москве состоится финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. Он запланирован на 1—6 октября.
В Москве пройдёт финал Международного студенческого чемпионата по программированию
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, в соревнованиях примут участие более 100 команд — свыше 350 программистов из 42 стран.

Действующий чемпион — коллектив Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

«Причём ребята первые в истории турнира, кто одерживал победу в финале одним и тем же составом два года подряд», — отметила Сергунина.

Всего Россию будут представлять 15 команд, передают «Дни.ру».

Чемпионат проводится с 1977 года. В 1995-м к нему присоединилась Россия.

Ранее сообщалось, что школьники, отличившиеся на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, встретились с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.

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