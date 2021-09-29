Психолог Розенова рассказала, как поддержать ментальное здоровье во время пандемии
- Reuters
В беседе с kp.ru она посоветовала продолжать общаться с близкими людьми и восстанавливать социальные контакты, соблюдая при этом необходимые правила безопасности.
«Нам всем сейчас важно увеличивать взаимную поддержку и солидарность», — отметила эксперт.
По её словам, также важно поддерживать свой интеллектуальный потенциал, тренировать память, заниматься тем, что интересно и полезно.
Кроме того, Розенова напомнила о важности ежедневной физической активности, соблюдения режима труда и отдыха. Ещё одна рекомендация — посещение психолога, участие в психологических семинарах или тренингах.
Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием.