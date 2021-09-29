Психолог Розенова рассказала, как поддержать ментальное здоровье во время пандемии

Короткая ссылка
Профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета доктор психологических наук Марина Розенова рассказала, как поддержать ментальное здоровье во время пандемии.
Психолог Розенова рассказала, как поддержать ментальное здоровье во время пандемии
  • Reuters

В беседе с kp.ru она посоветовала продолжать общаться с близкими людьми и восстанавливать социальные контакты, соблюдая при этом необходимые правила безопасности.

«Нам всем сейчас важно увеличивать взаимную поддержку и солидарность», — отметила эксперт.

По её словам, также важно поддерживать свой интеллектуальный потенциал, тренировать память, заниматься тем, что интересно и полезно.

Кроме того, Розенова напомнила о важности ежедневной физической активности, соблюдения режима труда и отдыха. Ещё одна рекомендация — посещение психолога, участие в психологических семинарах или тренингах.

Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить