Психолог Розенова рассказала, как поддержать ментальное здоровье во время пандемии

Профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета доктор психологических наук Марина Розенова рассказала, как поддержать ментальное здоровье во время пандемии.

В беседе с kp.ru она посоветовала продолжать общаться с близкими людьми и восстанавливать социальные контакты, соблюдая при этом необходимые правила безопасности.

«Нам всем сейчас важно увеличивать взаимную поддержку и солидарность», — отметила эксперт.

По её словам, также важно поддерживать свой интеллектуальный потенциал, тренировать память, заниматься тем, что интересно и полезно.

Кроме того, Розенова напомнила о важности ежедневной физической активности, соблюдения режима труда и отдыха. Ещё одна рекомендация — посещение психолога, участие в психологических семинарах или тренингах.

Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием.