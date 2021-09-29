Диетолог дала рекомендации по приёму витаминов женщинам после 40 лет

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Диетолог Марина Макиша дала женщинам после 40 лет рекомендации по приёму витаминов.
Диетолог дала рекомендации по приёму витаминов женщинам после 40 лет
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«В осенне-зимний период обязательно нужно принимать витамин D. Но сначала желательно сдать анализы: узнать, есть ли его нехватка. Если нет дефицита — принимать в профилактической дозировке, если есть — скорректировать по рекомендации врача», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, для борьбы со стрессом можно принимать витамины группы В, а витамин С стоит употреблять, если в рационе сокращается количество овощей и фруктов.

При этом, как подчеркнула Макиша, повышать дозировку витаминов и принимать добавки можно только после консультации со специалистом.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

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